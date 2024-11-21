МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта из-за предполагаемых преступлений в Газе

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины. Об этом стало известно из пресс-релиза суда.

Отмечается, что представители Палаты предварительного производства единогласно отклонили возражения со стороны израильского правительства в ходе заседания. Суд постановил, что действия обвиняемых подпадают под юрисдикцию МУС в соответствии с Римским статутом. Речь идет об операции, проводимой израильскими военными по решению премьер-министр и экс-министра обороны в секторе Газа.

В Тель-Авиве данное решение пока не прокомментировали, однако ранее правительство Израиля выражало свои сомнения в легитимности МУС и его юрисдикции.

Международный уголовный суд (МУС) представляет собой международную судебную инстанцию, созданную для судопроизводства по уголовным делам в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступлений, таких как геноцид, преступления против человечности и военные преступления.

Сомнения в легитимности МУС ранее выражала российская сторона. 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина по запросу прокурора МУС Карима Хана. Кроме того, инстанция также выдала ордер на арест уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Ранее агентство SANA сообщило, что Израиль нанес удар по сирийской Пальмире.