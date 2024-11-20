Пальмира, которая расположена в сирийской провинции Хомс, была атакована израильской авиацией. По утверждению журналистов, нападению подверглись как промышленная зона в этом населенном пункте, так и жилые дома. Вся информация о потерях среди мирных жителей и поврежденных объектах в данный момент уточняется. Один из арабских телеканалов уже сообщил, что несколько человек по итогам воздушного удара получили ранения.

В то же время на севере сектора Газа погиб еще один из военнослужащих ЦАХАЛ. Таким образом, потери израильской армии за все время обострения конфликта в Газе, достигли 800 человек.

До этого СМИ США сообщили, что во время наступления на южную часть Ливана израильтяне обнаружили склады с российским вооружением. В частности, там нашли противотанковые ракеты «Корнет». Все это ранее принадлежало Сирии, которой РФ помогает различным военным имуществом.