МВД объявило в розыск гендиректора «Ленфильма» Щербакова

Министерство внутренних дел России объявило в розыск генерального директора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова. Об этом свидетельствует информация, размещенная в базе данных ведомства.

Отмечается, что основанием для розыска стала статья Уголовного кодекса РФ. Какая именно — не уточняется.

Щербакову 44 года. Он является основателем и владельцем федерального медиахолдинга 1MI и продюсером. На должность генерального директора киностудии его назначили в сентябре 2020 года. В январе 2021 Щербакова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

По информации «Фонтанки», на Щербакова заведено уголовное дело. Оно касается топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко — супруга медиаменеджера Тины Канделаки. Источник уточняет, что по этому делу задержан партнер Щербакова по бизнесу Антон Сафонов.

В пресс-службе «Ленфильма» сообщили, уточняет издание, что Щербаков находится в отпуске до 29 февраля.

Ранее мы сообщали, что МВД объявило в розыск блогера Евгения Савина (КраСаву).