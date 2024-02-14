МВД России объявило в розыск блогера КраСаву

По информации источника, на него возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ. Ранее на него были заведены административные дела.

Отмечается, что поводом для возбуждения дела стали два видео, которые Савин сам опубликовал в своих соцсетях. Одно из них — интервью, которое блогер взял у украинских футбольных игроков. В нем они негативно высказывались о российской армии.

Другое интервью КраСава дал блогеру Ксении Собчак. Оно было опубликовано на ее YouTube-канале в апреле 2023 года. Специалисты экспертно-криминалистического центра при МВД также выявили факт публичной дискредитации ВС РФ.

После начала специальной военной операции экс-футболист Савин покинул Россию и объявил о переезде собственного футбольного клуба «Красава» за ее пределы. Блогер негативно отнесся к действиям России на Украине. Ранее его команда выступала в ФНЛ.

Мы сообщали, что официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что уехавших из России артистов «черт попутал».