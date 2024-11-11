МВД России объявило в розыск украинского депутата Витко

Министерство внутренних дел (МВД) России обнародовало данные о розыске бывшего командира батальона «Луганск-1» Артема Витко. Соответствующая карточка появилась на официальном сайте ведомства.

По имеющимся данным, против него возбуждено дело по статье УК РФ. Какое именно — не уточняется.

Витко родился 31 января 1983 года. Он является гражданином Украины, и его национальность — украинец. В настоящее время экс-комбат находится под следствием.

Витко известен участием в боевых действиях на востоке Украины. В 2014 году он воевал в Донбассе и, согласно имеющимся данным, участвовал в обстреле пригорода Луганска. После военной службы Витко сделал шаг в политику и в 2014 году был избран депутатом Верховной Рады Украины.

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