В аэропорту Домодедово задержали наемника из Армении, воевавшего за ВСУ

Армена Баляна, участвовавшего в боевых действиях на территории Украины с ноября 2022-го по декабрь 2023 года, задержали в аэропорту Домодедово.

Соответствующей информацией поделилось РИА Новости, ссылаясь на источник в пресс-службе СК. Уточняется, что мужчина воевал в Луганской и Донецкой областях, а также в Херсоне. В августе текущего года против него выдвинули заочное обвинение в наемничестве. Тогда же мужчину объявили в розыск.

Задержали его в октябре 2024 года, когда он попытался пересечь границу России. В настоящее время следственные органы выясняют детали его пребывания в стране, а также цели визита.

Сам Балян признал свою вину и подтвердил участие в конфликте как наемник. Обвиняемый был арестован по решению Басманного районного суда.

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