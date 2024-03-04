MWM: применение «Циркона» стало важным событием в развитии гиперзвукового оружия

Первое в истории применение гиперзвукового комплекса «Циркон» российскими ВС в ходе боевых действий на Украине стало важным событием для мировой истории развития гиперзвукового вооружения. Соответствующее заявление сделали журналисты MWM в последнем материале.

По словам журналистов, применение российскими ВС «Циркона» стало «заметной вехой в революции» для данного вида вооружения. Они также отметили, что практическое применение гиперзвукового планирующего аппарата произошло впервые в человеческой истории.

Данные планеры позволяют снарядам не только уничтожать дальние цели на большой скорости, но и маневрировать, что повышает их точность и снижает вероятность их перехвата, подчеркнули в издании.

Ранее военный эксперт Подберезкин перечислил причины, по которым отечественные танки «Армата» не применяются в ходе СВО.