«Мы должны построить сдерживание»: Берлин ответил на заявление Путина о размещении ракет

Власти Германии официально обозначили свою позицию по вопросу моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, о котором ранее говорил российский президент Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости в понедельник, 29 июля.

Так, немецкое правительство приняло к сведению слова Путина, но настаивает на обратном. Если быть точнее, речь идет именно о стремлении размещать средства сдерживания в Германии – оружие, которое, по мнению властей, просто необходимо разместить в стране.

Причиной такого решения называется то, что Россия угрожает крылатыми ракетами и Германии, и Европе в целом, изменив стратегический баланс. Такие заявления продолжают звучать даже несмотря на то, что сама Москва не раз отрицала это и официально заявляла, что Россия никому не угрожает, а НАТО наоборот – проявляет активность у западных границ.