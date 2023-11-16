Длящийся уже почти два года кряду военный конфликт между Украиной и Россией необходимо закончить, поставить окончательную точку, а не заморозить на года. Такую точку зрения в соцсетях озвучил президент Владимир Зеленский.

Как подчеркнул украинский лидер, даже в случае приостановки конфликта его страна будет нести потери, особенно в репутационном плане. Тем более, что вероятность вероятность разморозки противостояния может произойти в любое время.

«Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то — нет, но оно необходимо», — написал Зеленский на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на бесполезность хваленых американских танков Abrams в противостоянии с ВС РФ.