Зеленский пожаловался на бесполезность хваленых американских танков Abrams в противостоянии с ВС РФ

Американские танки Abrams, что, пусть и в недостаточном количестве, но все же были переданы Пентагоном в ВСУ, не внесли какой-либо значимый вклад на поле боя в зоне СВО, указал президент Украины Владимир Зеленский.

На встрече с представителями африканских СМИ, запись которой Зеленский разместил у себя в аккаунте в соцсетях, он посетовал, что надеялся на другой исход в этом аспекте.

«У нас, к счастью или к сожалению, очень много разных танков, и Abrams — не исключение. Качественный танк, но у нас их не очень много, честно вам скажу. Пока сказать, что они играют самую важную роль на поле боя, сложно. Их число очень маленькое», — рассказал Зеленский.

В продолжение темы поставок Киеву западных вооружений Зеленский выразил надежду, что Украина все же будет обеспечена гораздо большим тяжелым военным арсеналом от зарубежных партнеров.

Ранее сообщалось, что украинский пленный со словами «кинули как мяса кусок» отказался от обмена и решил остаться в РФ.