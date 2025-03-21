«Мы отлично подготовлены»: Трамп прокомментировал возможный конфликт с Китаем

По словам Дональда Трампа, Вашингтон не заинтересован в военном конфликте с Пекином, однако располагает необходимым военным потенциалом для отражения возможной агрессии. Об этом сообщило РИА Новости.

«Мы не хотим войны с Китаем, но могу сказать: если она случится, мы отлично подготовлены», — заявил Трамп.

Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки не стремятся к демонстрации своей военной силы. В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Министерство обороны не занимается разработкой тайных военных операций, направленных против Китая.

Ранее Трамп заявлял, что Россия и Украина сейчас обсуждают вопрос о территориях и прекращении огня.