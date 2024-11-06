«Мы ожидаем большую победу по итогам выборов»: Трамп выступил с видеообращением к нации

Баллотирующийся на пост президента США от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп выступил в своей социальной сети Truth Social с видеообращением, в котором заявил своим сторонникам, что ожидает по итогам выборов «большой победы».

Напомним, что в США 5 ноября проходят президентские выборы. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

«Сегодня ночью нас ожидает большая победа», — сказал Трамп.

Республиканец призвал всех сторонников не покидать избирательные участки до волеизъявления, стоять в очередях и продолжать голосовать.

Также Трамп заявил, что ему только что поступила информация о «массовых фальсификациях» в ключевом из всех так называемых колеблющихся штатов — Пенсильвании.

Ранее сообщалось, что по последним опросам Трамп обходит Харрис в большинстве колеблющихся штатов.