«Мы положим этому конец»: Трамп и Орбан о сроках завершения конфликта на Украине

Дональд Трамп заявил о возможном скором завершении конфликта на Украине после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Американский лидер подтвердил, что они с союзником разделяют уверенность в этом исходе. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что война на Украине подойдет к концу в обозримой перспективе. Такую позицию он озвучил на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме. Трамп подчеркнул, что они с венгерским коллегой солидарны в этом оптимистичном прогнозе, хотя и не привели конкретных деталей или временных рамок.

Венгрия, возглавляемая Орбаном, традиционно занимает одну из наиболее скептических позиций в НАТО и ЕС в отношении поддержки Украины. Этот визит и сделанные заявления указывают на активизацию неформальных дипломатических каналов.

