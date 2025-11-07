«Всегда есть шанс»: Трамп рассказал, состоится ли его встреча с Путиным в Будапеште

Дональд Трамп заявил, что существует очень хороший шанс на его встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. На пресс-конференции с премьер-министром Венгрии он также назвал Виктора Орбана великим лидером. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что ведет переговоры о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, он заявил, что шансы на проведение такого саммита в Будапеште являются очень хорошими.

Встреча состоялась во время визита в Вашингтон премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого Трамп охарактеризовал как великого лидера. При этом американский президент предпочел не комментировать возможные исключения из санкционного режима США для Будапешта, позволяющие ему закупать российский природный газ.

Ранее сообщалось о том, что Трамп озвучил позицию США по урегулированию конфликта вокруг Украины.