«Мы сделаем кое-что значительное»: Трамп анонсировал разговор Путиным

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о своём намерении в ближайшее время провести беседу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Эту информацию распространило агентство Reuters в пятницу, 31 января.

В сообщении говорится, что Трамп выразил оптимизм по поводу того, что в результате этих встреч удастся достичь важных результатов. Однако он не уточнил, что именно подразумевает под этим.

«Я поговорю с Путиным и думаю, что мы, возможно, сделаем что-то значительное», — заявил Трамп.

По информации агентства Reuters, Дональд Трамп сообщил о том, что между Россией и США ведутся «серьезные переговоры».

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сообщил, что Россия готова к контактам с США на уровне глав государств, но пока не было обращений от американской стороны.