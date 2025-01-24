Песков: Путин готов к контакту с Трампом, Москва ждет сигналов

Президент России Владимир Путин открыт к общению с американским лидером Дональдом Трампом, Москва ожидает соответствующих сигналов, чтобы уведомить о возможной беседе, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В четверг, 23 января, агентство Reuters сообщило о том, что Трамп якобы выразил желание «незамедлительно» встретиться с Путиным.

Песков отметил, что конфликт на Украине возник из-за угрозы национальной безопасности России и игнорирования западными странами российской озабоченности. Он также подчеркнул, что украинская ситуация не зависит от нефтяных цен. Таким образом он прокомментировал слова Трампа о планах обратиться к ОПЕК, особенно к Саудовской Аравии, с просьбой о снижении цен на нефть, полагая, что это поможет в разрешении конфликта.

Отвечая на вопросы журналистов о том, правдивы ли утверждения президента США о том, что в конце его предыдущего срока он находился на пороге соглашения с РФ по сокращению ядерных запасов, а также о том, готова ли Россия снова обсудить эти вопросы в контексте безопасности, Песков подчеркнул, что России и США необходимо как можно быстрее возобновить диалог по контролю за вооружениями.

По его словам, Соединенные Штаты завершили свое участие и фактически подорвали существование правовой базы, поэтому для безопасности всего мира крайне важно как можно быстрее активировать переговорный процесс.

Ранее Трамп поделился информацией о том, что он получает сигналы о желании российского лидера Владимира Путина провести встречу.