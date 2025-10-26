«Мы требуем ответов»: в Валенсии прошел массовый митинг из-за последствий наводнения

В Валенсии (Испания) прошел масштабный митинг, собравший более 50 тыс. человек. Протестующие выступили с требованием отставки президента Женералитата (органа самоуправления региона) Карлоса Масона, сообщает РИА Новости .

Причиной недовольства стало неудовлетворительное, по мнению граждан, реагирование местных властей на последствия катастрофического наводнения, произошедшего в прошлом году и унесшего жизни 229 человек.

Митинг стартовал в 18:00 (20:00 мск) на площади Святого Августина. Его организовали более 200 общественных, социальных и профсоюзных левых организаций Валенсии, включая ассоциации жертв шторма «Дана» и местные комитеты по чрезвычайным ситуациям и восстановлению (CLER).

Напомним, 29 октября 2024 года на юге и востоке Испании прошли экстремальные ливни. В наиболее пострадавшем регионе — Валенсии — был введен максимальный уровень погодной опасности. Стихия нанесла серьезный урон дорожной инфраструктуре, а число погибших достигло 229 человек.

