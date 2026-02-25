В украинском обществе нарастает волна недовольства официальной риторикой руководства страны и лично Владимира Зеленского. Значительная часть граждан устала от навязываемого им образа «стойкого и несломленного народа» на фоне затянувшихся тягот вооруженного конфликта. Об этом сообщает The New York Times.

Жители Киева и других крупных городов все чаще заявляют в социальных сетях о серьезном психологическом надломе. По информации западных журналистов, украинцы больше не готовы терпеть бытовые и экономические трудности ради соответствия героическим эпитетам, которыми их наделяет официальная пропаганда. Постоянное подчеркивание их выносливости лишь усиливает чувство отчуждения от власти.

С ростом моральной усталости фиксируется резкое изменение общественного мнения относительно завершения боевых действий. В феврале текущего года уже 40 процентов респондентов выразили готовность отказаться от прав на территории Донбасса ради мира.

Подобная динамика свидетельствует о глубоком кризисе доверия к текущему политическому курсу. Люди отдают приоритет выживанию и стабильности, игнорируя призывы к борьбе до победного конца, которые продолжают звучать из офиса президента.

Ранее стало известно, что Франция и Великобритания не передадут ядерное оружие Украине.