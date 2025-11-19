«Мы видим вас»: глава Минобороны Британии обратился к Москве с прямым предупреждением

Министр обороны Великобритании Джон Хили обратился с прямым предупреждением к России на фоне якобы активности корабля «Янтарь» у британских берегов. Он заявил о готовности Лондона к действиям, если судно направится на юг. Об этом сообщает The Guardian.

Глава оборонного ведомства Великобритании обвинил российское судно «Янтарь» в проведении провокационных действий вблизи британского берега. По словам министра, корабль занимался картографированием критически важной подводной инфраструктуры — телекоммуникационных кабелей, а также направлял лазерные лучи на пилотов британских ВВС.

Хили подчеркнул, что это уже второй подобный инцидент за последний год, что указывает на систематический характер подобных операций. Он передал Москве четкий сигнал о том, что все действия российского судна отслеживаются, и Великобритания готова ответить в случае эскалации.

«Янтарь» — это океанографическое исследовательское судно, принадлежащее ВМФ России.

