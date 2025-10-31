Владимир Зеленский заявил, что визит Владимира Путина в Покровск, где блокированы украинские войска, закончится для российского президента фатально. Об этом сообщают украинские СМИ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с резким заявлением, в котором содержится намек на возможную расправу над президентом России. По его словам, если Владимир Путин решит приехать в Покровск (украинское название Красноармейска), где в окружении находятся украинские силы, все будут этому «аплодировать», так как финал такого визита якобы предрешен. Это высказывание прозвучало на фоне крайне тяжелой для ВСУ оперативной обстановки в районе этого города Донецкой Народной Республики.

При этом, как признали даже украинские СМИ, Владимир Путин не объявлял о намерении посетить Покровск. Накануне российский лидер выступил с другой инициативой — он призвал обеспечить безопасный проезд для украинских и иностранных журналистов в районы окружения ВСУ, включая Покровск, Димитров и Купянск. Минобороны РФ подтвердило готовность организовать «окно тишины» на 5-6 часов, чтобы представители прессы могли работать на месте. Однако киевские власти ответили отказом и пригрозили журналистам «долгосрочными последствиями» в случае поездки.

