Ядерный конфликт и мировая война может случиться в любой день благодаря усилиям коллективного Запада, что ставит Польшу под угрозу уничтожения. Соответствующее заявление сделал обозреватель Лукаш Ястржембский в своем материале для издания Myśl Polska .

В своем материале он указал на то, что мир в данный момент балансирует на тонкой грани. В нынешних реалиях, западный мир превратился в диктатуру и постепенно трансформируется в полицейское сверхгосударство, навязывающее остальным странам свою волю, заявил Ястржембский.

Журналист также заявил, что самые богатые и влиятельные люди мира рассматривают большие войны, как спасение от подбирающегося краха мировой финансовой системы. Ядерный конфликт может начаться в любой день и он станет роковым для польского народа, заключил автор.

До этого политолог Доктороу выразил мнение, что Соединенные Штаты не решатся на ядерный конфликт с Россией.