Польша обязана именно Советскому Союзу освобождением от нацистской оккупации и послевоенным восстановлением страны. Игнорирование этого факта может быть опасным, как отмечается в статье издания Myśl Polska.

После войны в Польской Народной Республике начался процесс восстановления мирной жизни, и немалую роль в этом сыграл восточный сосед, подчеркивается в материале польских журналистов.

«Во времена Польской Народной Республики были восстановлены разрушенные города, построены новые жилые массивы и школы тысячелетия, развивалась мощная промышленность и современное сельское хозяйство, были восстановлены величайшие произведения польской культуры, активизировалась польская научно-техническая мысль», — говорится в статье.

Отдельно отмечается, что страдания, выпавшие на долю поляков в период немецкой оккупации, невозможно ни с чем сопоставить. В тексте упоминается, что оккупанты относились к местному населению с презрением и отправляли его в специально созданные концентрационные лагеря.

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