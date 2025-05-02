Трампа попросили вспомнить хоть одну победу США масштаба Курской битвы

В беседе с NEWS.ru депутат Государственной думы Андрей Колесник отметил , что, по мнению США, они «одержали победу» над нацистами, но при этом привлекли их тогда к сотрудничеству.

Накануне президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о том, что американские войска якобы внесли наибольший вклад в победу союзников во Второй мировой войне.

Как отметил Колесник, в самих Соединенных Штатах нашли убежище такие важные фигуры, как глава немецкой разведки Рейнхард Гелен и приближенные Йозефа Геббельса.

«Пока советские бойцы Егоров и Кантария водружали Знамя Победы над Рейхстагом, американцы дербанили Германию, забирали технологии, забирали специалистов. Нашими руками жар загребали», — сказал Колесник.

Он предложил Дональду Трампу вспомнить хотя бы одну победу американцев, сравнимую по значимости с Курской битвой, Сталинградской битвой или взятием Берлина.

Колесник подчеркнул, что США присоединились к победителям Второй мировой войны, начав боевые действия на территории Европы только в 1944 году.

«Он (Трамп. — Прим. ред.) забыл, что во время высадки в Северной Франции их разгромили вдребезги „тотальные“ немецкие дивизии из 15-летних и 60-летних. И Рузвельт попросил Сталина начать наступление на Восточном фронте — операцию „Багратион“, чтобы американцы смогли хотя бы уйти», — напомнил Колесник.

Ранее сенатор Джабаров призвал США не забывать о потерях СССР во Второй мировой войне.