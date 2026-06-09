Политолог Сергей Михеев в эфире « Крым 24 » назвал Россию не просто страной, а уникальной цивилизацией с огромным историческим весом и культурной глубиной. По его словам, ни православная вера, ни наше наследие не имеют аналогов по ценности в мире — это не пафос, а констатация смыслового фундамента, на котором все держится.

Михеев предлагает взглянуть на текущие трудности через призму истории: раньше Россия сталкивалась с куда более серьезными вызовами, чем сегодня, и проходила их. Именно отсюда, считает эксперт, должен рождаться не наивный, а выстраданный исторический оптимизм.

По его словам, если страна пережила худшее и осталась сама собой, значит, у нее есть внутренний стержень, который не сломать. Отсюда и уверенный посыл в будущее — Россия как про смыслы и судьбу, а не про сиюминутную выгоду.

Эксперт подчеркнул, что будем жить, бороться — и за Россию, и за Крым, — и мы победим. Не «можем победить», а именно уверенное «победим», как аксиома для той самой цивилизации, которая уже доказала свою жизнеспособность историей.

Ранее историк Минаков заявил, что идеологическая война против России началась еще с 1923 года.