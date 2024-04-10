На блогера-феминистку Маршенкулову завели дело об оправдании терроризма

Уголовное дело возбуждено против автора блога «Женская власть» Залины Маршенкуловой, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что девушка проходит по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Причиной для возбуждения дела стали посты Маршенкуловой в мессенджере. По информации источника, в настоящий момент девушка находится за пределами России.

Маршенкулова известна своими громкими высказываниями феминистического характера. Она также выступала против начала специальной военной операции РФ на Украине. Сама девушка родом из Баксана Кабардино-Балкарии. Она окончила факультет журналистики МГУ, где училась на кафедре периодической печати.

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