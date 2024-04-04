Сбежавшему из РФ режиссеру Молочникову грозит тюрьма из-за крупных долгов

От режиссера сериала «Монастырь» Александра Молочникова хотят получить полмиллиона рублей, который он занял у российского банка. Вернуть долг кредитно-финансовая организация пытается через суд, сообщает Mash.

По предварительной информации, бывший возлюбленный Екатерины Варнавы взял кредит на 471 тысячу рублей в банке «Ренессанс». Эти деньги он мог потратить либо на реализацию своих проектов, либо на переезд и обустройство в США, где находится с 2023 года.

Канал сообщает, что Молочников якобы не возвращал долг, в связи с чем банк обратился в суд. Не исключают, что режиссеру может грозить уголовное дело по статье о «Злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности». Максимальная санкция статьи подразумевает наказание до двух лет колонии.

Напомним, сериал Молочникова «Монастырь» вызвал скандал в России, так как, по мнению Минкульта РФ, передавал искаженное представление о монашеской жизни. Теперь демонстрацию русского православия в сериале проверяет РПЦ.

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали не пускать певицу Манижу Сангин в Россию.