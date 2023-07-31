На черноморском побережье в окрестностях Стамбула нашли неразорвавшиеся мины

На черноморском побережье в окрестностях Стамбула нашли 28 неразорвавшихся мин, сообщил телеканал NTV на представителей местных властей. Боеприпасы обнаружили на пляже курорта Шиле.

По информации РИА Новости, на данный момент закрыт пляж Софулар. Мины обезвредят в среду, 2 июля. По словам собеседника агентства, остальные пляжи открыты – ограничений на купание на них нет.

«30 июля в 10:00 по местному времени (совпадает с мск. – Прим. ред.) в ходе погружения водолазов были обнаружены не менее 28 боеприпасов, из них восемь были доставлены на берег для последующего уничтожения», – говорится в заявлении местной полиции.

19 июля Министерство обороны РФ сообщило о найденной в акватории Черного моря дрейфующей украинской мине. Боеприпас был уничтожен вертолетом с воздуха с использованием пулемета.

13 июля Минобороны РФ также сообщило о найденной дрейфующей мине в Черном море. В связи с этим Черноморский флот России предупредил о минной опасности в северо-западной части моря.

В марте 2022 года ФСБ сообщила, что ВСУ заминировали подходы к портам Одесса, Очаков, Южный и Черноморск. В воде могли оказаться порядка 200 беоприпасов.