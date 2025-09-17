На главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен подали в суд за клевету

Румынский евродепутат Георге Пиперей, который ранее инициировал вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, подал на нее в суд, обвинив в клевете. Об этом сообщила газета Politico.

Фон дер Ляйен обвиняют в коррупции при закупке вакцин от вируса COVID-19. По этому поводу ей пытались вынести вотум недоверия, это происходило в июле 2025 года. По утверждению Пиперея, во время дебатов руководитель ЕК пыталась делать намеки, что депутат действует по заданию России. Он обратился в суд по этому поводу, обвинив политика в клевете. Европарламентарий пытается добиться того, чтобы фон дер Ляйен официально и публично извинилась перед ним, признав свою неправоту.

Ранее сообщалось, что Европарламент проведет в начале октября два вотума недоверия главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Такое двойное голосование станет беспрецедентным случаем в истории ЕС.