На голове 20-летнего сына Лукашенко увидели залысины

У 20-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая заметили залысины. Снимок с молодым человеком опубликовал журналист кремлевского пула Александр Юмашев. На фотографию обратил внимание телеграм-канал «Антиглянец», и она стала предметом обсуждений.

Николай Лукашенко прибыл вместе с отцом на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Фотографы смогли запечатлеть молодого человека в профиль, демонстрируя его лицо крупным планом.

«Коля Лукашенко в Москве. Судя по легким залысинам, юный наследник белорусского президента может вскорости разблокировать для себя образ Юры Борисова (российского актера. — Прим. ред.)», — говорится в публикации телеграм-канала.

Как отметил Юмашев, Николай не впервые участвует в официальных мероприятиях вместе с отцом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что повестка встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко будет разнообразной и насыщенной.

Ранее сообщалось, что министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова «атаковали» журналисты перед встречей лидеров России и Белоруссии в Кремле.