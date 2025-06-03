На границе с Эстонией задержали американца и немца из-за георгиевской ленты

Эстонские пограничники задержали граждан США и Германии из-за ношения георгиевских лент. Об этом сообщил портал ERR со ссылкой на департамент полиции и пограничной охраны Эстонии.

Инциденты произошли на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Нарва-1» и на юге страны. Оба гражданина иностранных государств, уточнили в департаменте, отказались от лент и продолжили свой путь в Эстонию.

Власти Эстонии запретили ношение георгиевских лент на территории страны с апреля 2022 года. В республике лента символизирует «пропаганду насилия и войны».

Весной 2024 года контроль на границе РФ и Эстонии усилился. Тогда же пограничные пункты работали с 7:00 до 23:00 мск. В августе того же года на пунктах начали осуществлять более строгий досмотр и контроль за вывозом товаров, которые могут подпадать под санкции Европейского союза (ЕС).

Ранее сообщалось, что бывшего президента Молдавии Игоря Додона вызвали в полицию за ношение георгиевской ленты.