На границе с Украиной в Курской области пропали более 50 солдат ВСУ

В лесу у поселка Кругленькое в Курской области исчезли свыше 50 украинских военнослужащих, говорится в публикации телеграм-канала «Северный ветер».

Отмечается, что ранее родственники бойцов 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ опубликовали в социальных сетях список пропавших без вести и попросили оказать содействие в их поисках.

Этот район Курской области был освобожден российскими войсками в конце декабря 2024 года с минимальными потерями. Отмечается, что штурмовики вошли в лесной массив и выбили украинских военных после проведения артиллерийской подготовки и поддержки беспилотников.

Поселок Кругленькое перешел под полный контроль российских сил в январе 2025 года. Министерство обороны РФ также сообщило об освобождении населенных пунктов Русское Поречное, Александрий и Леонидово.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил о возможном скором отступлении ВСУ из Курской области. По его словам, украинские боевики взорвали два моста рядом с селом Казачья Локня, чтобы подготовиться к вероятному отступлению.