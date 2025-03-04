В России заметили признаки вероятного отступления ВСУ под Курском

По словам военблогера, он увидел признаки вероятного отступления Вооруженных сил Украины под Курском в том, что членами их подразделений были взорваны два моста рядом с селом Казачья Локня.

«Мосты эти сложились именно таким образом, вроде бы (...) управляемым взрывом, каким взрывают мосты именно при отступлении (...) Возможно, они собираются постепенно оттягиваться», — аргументировал предварительный вывод Подоляка.

Он также выдвинул предположение о том, что украинские военные могут попытаться усилить оборону оккупированной Суджи. Кроме того, Подоляка сообщил о возможном превращении, в скором времени, «полукотла» под Курском, в который попали ВСУ, в полноценный «котел», то есть полное окружение.

Ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины начали увеличивать численность бригад по причине серьезных потерь в живой силе. По данным Минобороны России, только в течение 4 марта неприятель лишился 1405 человек.