В России заметили признаки вероятного отступления ВСУ под Курском
Военблогер Подоляка: вероятно, ВСУ захотели оттянуть силы под Курском
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ВСУ, вероятно, хотят оттянуть силы из северной части Суджанского района Курской области. Такое мнение в своем RuTube-канале выразил российский военный блогер Юрий Подоляка.
По словам военблогера, он увидел признаки вероятного отступления Вооруженных сил Украины под Курском в том, что членами их подразделений были взорваны два моста рядом с селом Казачья Локня.
«Мосты эти сложились именно таким образом, вроде бы (...) управляемым взрывом, каким взрывают мосты именно при отступлении (...) Возможно, они собираются постепенно оттягиваться», — аргументировал предварительный вывод Подоляка.
Он также выдвинул предположение о том, что украинские военные могут попытаться усилить оборону оккупированной Суджи. Кроме того, Подоляка сообщил о возможном превращении, в скором времени, «полукотла» под Курском, в который попали ВСУ, в полноценный «котел», то есть полное окружение.
Ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины начали увеличивать численность бригад по причине серьезных потерь в живой силе. По данным Минобороны России, только в течение 4 марта неприятель лишился 1405 человек.