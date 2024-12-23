На южнокорейской военной базе произошел взрыв

На военной базе в городе Кимхэ, расположенном на юго-востоке Южной Кореи, произошел взрыв, сообщило агентство Yonhap.

По информации источника, есть пострадавшие — три человека. Они получили ожоги, их жизни ничего не угрожает. Отмечается, что раненые не являются военнослужащими.

Как отметило Yonhap, взрыв прозвучал во время инспектирования цистерны для хранения опасных веществ, недавно построенной на базе снабжения в Кимхэ. Специалисты занимаются выяснением причин взрыва.

17 декабря стало известно, что власти Южной Кореи ввели санкции в отношении России и Северной Кореи из-за их сотрудничества. Отмечалось, что компании, попавшие в санкционный список, продавали оружие или транспортировали его.

Накануне в Санкт-Петербурге пенсионерка взорвала две петарды в отделении Сбербанка. Видео инцидента попало на видео. В результате происшествия никто не пострадал.