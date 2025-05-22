На Кубани задержали бывшего вице-губернатора Нестеренко

По информации источника, бывший чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. В его доме и офисе проводятся обыски.

Отмечается, что вопросы у следователей вызвала прошлая работа Нестеренко в Главном управлении строительства Краснодарского края. В 2023 и 2024 годах он работал под руководством другого вице-губернатора, Сергея Власова, которого в прошлом году задержали по подозрению в даче взятки.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уволил Нестеренко. Он объяснил это решение задержками в реализации федеральных и региональных строительных проектов. В частности, от графика на восемь месяцев отставали работы по возведению поликлиники в Курганинске.

Кроме того, отмечал Кондратьев, из 149 объектов более половины реализовывались с существенным отставанием.

Ранее сообщалось, что по делу бизнесмена Вадима Мошковича о взятке задержали экс-вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова.