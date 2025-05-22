На Кубани задержали бывшего вице-губернатора Нестеренко
Mash: задержан бывший вице-губернатор Краснодарского края Нестеренко
Фото: [flickr.com]
В Краснодарском крае задержан бывший вице-губернатор Александр Нестеренко, пишет телеграм-канал Kub Mash.
По информации источника, бывший чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. В его доме и офисе проводятся обыски.
Отмечается, что вопросы у следователей вызвала прошлая работа Нестеренко в Главном управлении строительства Краснодарского края. В 2023 и 2024 годах он работал под руководством другого вице-губернатора, Сергея Власова, которого в прошлом году задержали по подозрению в даче взятки.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уволил Нестеренко. Он объяснил это решение задержками в реализации федеральных и региональных строительных проектов. В частности, от графика на восемь месяцев отставали работы по возведению поликлиники в Курганинске.
Кроме того, отмечал Кондратьев, из 149 объектов более половины реализовывались с существенным отставанием.
Ранее сообщалось, что по делу бизнесмена Вадима Мошковича о взятке задержали экс-вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова.