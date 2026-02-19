Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с RT высказал мнение о причинах резких высказываний Владимира Зеленского в адрес европейских лидеров. По версии политика, украинский президент сознательно играет роль хама и провокатора, поскольку его команде не нужен мир.

Миронов выделил две составляющие такого поведения. Первую он назвал физиологической.

«Его диагноз у него на лице написан. А точнее, на носу, которым он постоянно шмыгает», — сказал Миронов, говоря о причинах оскорблений европейских политиков.

Второй блок причин, по мнению Миронова, носит политический характер. Кураторы Зеленского на Западе якобы стремятся сорвать переговорный процесс любой ценой, и оскорбления в адрес европейских партнеров становятся частью этого сценария.

Ранее в беседе с RT профессор Павел Фельдман также высказывал мнение, что резкие высказывания Зеленского являются не спонтанными эмоциями, а целенаправленной провокацией. Сам Миронов ранее неоднократно отмечал, что поведение украинского лидера описано в учебниках по психиатрии и наркологии.

Заявления российских политиков прозвучали на фоне очередного витка напряженности в отношениях Киева и Брюсселя. Официальной реакции от офиса Зеленского или европейских структур на эти выпады пока не последовало.

