На месте ЧС в Вязьме появится временный железнодорожный переезд

В сообщении ведомства говорится, что переезд соединит микрорайоны Московский, Юбилейный и поселок Вязьма-Брянская с центром города. Такие меры являются временной необходимостью для поддержания связи между районами.

Отмечается, что железнодорожный переезд обустроят неподалеку от бывшего автомобильного моста. На данный момент автомобилисты могут воспользоваться альтернативными маршрутами, которые проходят через деревню Новый Ржавец. Эта дорога удлиняет маршрут почти на 17 километров.

8 апреля в Вязьме путепровод рухнул в момент, когда по нему ехали машины. Пролеты обрушились на железную дорогу. В результате ЧП пострадали пять человек, одна женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее мы сообщали, что у побережья Крыма потерпел крушение военный вертолет Ми-24.