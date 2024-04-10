У побережья Крыма потерпел крушение военный вертолет Ми-24

Военный вертолет Ми-24 потерпел крушение у побережья Крыма, сообщило в среду, 10 апреля, Министерство обороны РФ. Инцидент произошел в западной части полуострова около шести часов утра.

В ведомстве отметили, что вертолет выполнял плановый полет. По предварительным данным, причиной крушения стал отказ техники. На месте происшествия работает поисково-спасательная служба, уточнили в Минобороны РФ. Информации о пострадавших нет.

9 апреля стало известно, что из-за технической неисправности вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на косе реки Улья в Хабаровском крае. Пострадавших в результате инцидента нет. Вертолет также не получил никаких повреждений.

28 марта мы сообщали, что в Черное море у берегов Севастополя упал военный самолет. Летчик успел катапультироваться. Падение воздушного судна подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В марте мы также сообщали, что число погибших при крушении вертолета Ми-8 под Магаданом увеличилось до двух человек.