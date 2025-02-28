На переговорах России и США назначили нового российского посла в Вашингтоне

Опытного российского дипломата Александра Дарчиева, занимавшего ключевые посты, назначили новым послом в США. Об этом сообщили в МИД России.

В ведомстве заявили, что Штаты выдали агреман на назначение 64-летнего дипломата Александра Дарчиева на пост посла в Вашингтоне. Опытного дипломата отправят в США в ближайшие дни, где он официально вступит в свою должность.

Отметим, что Александр Дарчиев приезжал в Стамбул в составе российской делегации для переговоров с США. Обсуждение на встрече касалось как раз работы посольств и сотрудничества. Кандидатуру дипломата одобрили в ходе мероприятия.

Александр Дарчиев занялся дипломатической службой в 1992 году. Поначалу он занимал должности в департаменте Северной Америки МИД России, потом доработался до советника посольства России в США. Также в последующие годы являлся замдиректора департамента Северной Америки и советником-посланником в российском посольстве в США.

Также известно, что Дарчиев с 2010 по 2014 год возглавлял департамент Северной Америки МИД России. С начала 2025 года являлся директором департамента Северной Атлантики.

Напомним, посол России в США Анатолий Антонов покинул свой пост в прошлом году из-за завершения сроков командировки.

Ранее сообщалось, что Госдеп озвучил итоги встречи делегаций России и США в Турции.