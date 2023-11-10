«На переговорах учтут это обстоятельство»: выяснилось, к чему приведет массовая эвакуация гражданских из сектора Газа

Турция, Египет и Израиль организовали координационную группу по вывозу раненых из сектора Газа, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в соцсетях. Он отметил, что турецкие медики займутся лечением пациентов из Газы совместно с коллегами из Египта.

Политолог Алексей Ванифатов рассказал, начнется ли масштабная эвакуация гражданских из сектора Газа.

«Создание координационной группы дает шанс на некоторый успех. Не стоит ожидать, что решение проблемы будет быстрым и простым, но эвакуация раненых однозначно начнется», — заявил Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом эксперт отметил, что масштабной операция не будет. По его словам, из сектора Газа вывезут только часть пострадавших от боевых действий.

«Медицинская инфраструктура Египта просто не выдержит всего числа раненых. Чтобы эвакуировать как можно больше людей и помочь им всем, жителей региона должны принять к себе и другие соседние страны», — поделился своей оценкой собеседник издания.

Политолог считает, что инициатива Турции, Египта и Израиля может также привести к усилению военных действий в секторе Газа.

«Чем меньше мирных жителей в регионе, тем интенсивнее будут вестись бои. Прежде всего, со стороны ЦАХАЛ. В ХАМАС и поддержавших Палестину странах это прекрасно понимают, поэтому на переговорах учтут это обстоятельство», — заключил Ванифатов.

Ранее эксперт предложил эвакуировать палестинских детей в Турцию.