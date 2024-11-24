На саммит «Зерно с Украины» приехал только чешский министр

Иностранные политики оставили без внимания саммит «Зерно с Украины». Лично его посетили только еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский и глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Выступили на саммите только члены правительства Украины, а именно премьер Денис Шмыгаль и глава МИД Андрей Сибига.

Некоторые зарубежные политики подключись к обсуждению по видеосвязи. Так, среди онлайн-участников были президенты таких стран, как Эстония, Швейцария и Коста-Рика, а также премьеры Люксембурга и Финляндии.

Ранее сообщалось о том, что Эрдоган дал обещания Зеленскому по прекращению огня на Украине и зерновой сделке.