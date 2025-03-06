На саммите ЕС заметили флаг России

Российский триколор заметили в зале буфета на месте проведения экстренного саммита Евросоюза в Брюсселе. Об этом с места событий сообщили журналисты Euractiv.

Триколор России висел рядом с официальными флагами Китая, Ирана и Украины. Все национальные символы разных стран собрали в буфете, где участники саммита имели возможность подкрепиться.

Напомним, что 6 марта в Брюсселе собрали экстренный саммит ЕС. Мероприятие посвятили ситуации на Украине и усилению обороны Евросоюза. Проведение встречи обусловлено изменением политического курса США после прихода Дональда Трампа. Он занял более пророссийскую позицию, что вызвало беспокойство у европейских лидеров и Зеленского.

Ранее Олаф Шольц заявил, что Европе не нужно отказываться от ядерного сдерживания США.