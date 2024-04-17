На севере Украины прогремели взрывы

Кроме того, есть информация о взрывах в Кривом Роге и Одессе.

Ранее в нескольких областях Украины работал сигнал воздушной тревоги. Сообщалось о его работе в Киевской области и в Киеве, Черниговской и Сумской областях.

ВС РФ наносят удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. Главная цель таких атак заключается в снижении военного потенциала российской армии. Как отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу, атаки не направлены против мирных граждан Украины.

Ранее канал Mash сообщил, что на одном из аэродромов Крыма прозвучали взрывы. Громкие звуки были слышны в районе Джанкоя.

Мы также сообщали, что в интернете распространяется информация о том, что ВСУ готовятся затопить миллионный Харьков по указанию президента Украины Владимира Зеленского. В соцсетях говорят о возможном подрыве дамб Травянского и Печенежского водохранилищ.