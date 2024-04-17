Над одним из крымских аэродромов прогремело несколько взрывов

Местные жители заявили, что над аэродромом, который находится рядом с Джанкоем, были слышны взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По утверждению очевидцев, со стороны аэродрома города Джанкой слышен сигнал воздушной тревоги. До этого над аэродромом что-то взрывалось. После взрывов в той стороне, где находится аэродром, отмечен пожар. Первый из взрывов был отмечен в 3.40 утра, более поздние – около четырех часов. Как минимум часть из услышанных взрывов могут быть связаны с работой дежурных средств противовоздушной обороны.

Ранее пресса сообщила о взрыв в Луганске. Там полицейские преследовали подозреваемого, а затем решили его задержать. Преступник инициировал неизвестный предмет и взорвал его. Сам он погиб, а пятеро правоохранителей получили осколочные ранения.