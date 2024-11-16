На СВО погиб администратор канала «Архангел спецназа Z»

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб администратор Telegram-канала «Архангел спецназа Z» — Егор Капинский, известный под позывным «Щит». Об этом сообщили авторы канала.

Отмечается, что мужчина погиб в бою при штурме на Донецком направлении. В сообщении говорится, что Капинский был высококвалифицированным командиром и настоящим офицером.

Егор Капинский родился и вырос в Коврове (Владимирская область). В апреле 2023 года он принимал участие во встрече, организованной пресс-службой дома детского творчества своего родного города. Окончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище в июле 2021 года, получив звание старшего лейтенанта.

Канал «Архангел спецназа Z» был создан в сентябре 2021 года. На сегодняшний день он насчитывает более 1,1 млн подписчиков. Изначально канал задумывался как платформа для информации о действиях российских спецназовцев.

В сентябре администрация Telegram-канала сообщила, что контент создается восемью авторами, из которых двое являются гражданскими лицами.

Ранее стало известно о смерти водителя автомобиля, пострадавшего во время падения моста на севере Крыма.