Умер водитель автомобиля, пострадавший во время падения моста на севере Крыма

Умер водитель легкового автомобиля, пострадавший во время падения моста на севере Крыма, сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По информации источника, после аварии мужчину доставили в Джанкойскую центральную районную больницу (ЦРБ). Его состояние оценивалось как тяжелое. Сердце крымчанина не выдержало ночью 16 ноября.

Вечером 13 ноября в Джанкойском районе Крыма на автодороге Джанкой-Маслово произошло обрушение автомобильного моста. В СМИ появились фотографии, на которых запечатлено место аварии. На кадрах видно, как вместе с мостом упал и грузовой автомобиль. Рядом в перевернутом состоянии лежала легковушка.

По информации местных властей, на работы по восстановлению моста потребуются от 3 до 4 месяцев. Позже глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что мост в Джанкойском районе восстановят в 2025 году.

Ранее сообщалось, что фура, ставшая причиной обрушения моста в Крыму, имела почти 13 тонн перегруза.