На СВО стали применять новую систему ПВО с боевым лучом

Российские военнослужащие получили в распоряжение новую систему противовоздушной обороны (ПВО) с боевым лазером, которая успешно применяется в ходе специальной военной операции (СВО), передает Mash.

Эта инновационная технология позволяет уничтожать как разведывательные, так и ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на дальностях до 6 км, что значительно увеличивает эффективность борьбы с дронами и их средствами управления.

Принцип работы системы основан на использовании мощного лазерного луча, выжигающего матрицы камер и управляющих модулей дронов. Это делает беспилотники полностью управляемыми и в итоге неконтролируемыми ВСУ.

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что мощность лазера составляет 35 кВт, что превышает американский аналог — систему C-UAS DE мощностью 26 кВт. По его словам, несмотря на высокую стоимость развертывания, которая сопоставима с классическими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК), эксплуатационные расходы на эту систему значительно ниже, поскольку к ней не нужны дорогостоящие ракеты.

Среди преимуществ системы — возможность борьбы с дронами на больших дистанциях, высокий уровень точности и меньшие расходы на обслуживание. Но есть и минусы — лазеры менее эффективны в погодных условиях с туманом, снегом или сильным дождем, а также работают только в пределах зоны прямой видимости.

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