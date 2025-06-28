Российские бойцы лишают Украину ресурсов для сделки с США
Украина может остаться без ресурсов для сделки с США
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Успешные действия российских войск на фронте лишают Украину ресурсов, необходимых для заключения сделки с США. Так, ВС РФ взяли под контроль важное месторождение лития в ДНР, сообщает газета The New York Times.
Из публикации следует, что российские бойцы лишили Киев ключевого актива, который мог бы способствовать развитию экономического сотрудничества с Вашингтоном.
Также отмечается, что ВС РФ скоро приблизятся к новым месторождениям титана и других полезных ископаемых, в том числе урана.
Ранее сообщалось о том, что Трамп понял, что Россию невозможно победить на Украине.