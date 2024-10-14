Власти Тайваня провели экстренное совещание по нацбезопасности из-за учений Китая

Представитель администрации Тайваня Го Яхуэй призвала власти Китая прекратить военные провокации и немедленно завершить учения у берегов острова, передал «Коммерсантъ». Власти Тайваня на фоне этого провели экстренное совещание по национальной безопасности.

По словам Го Яхуэй, поддержание регионального мира и стабильности является общей ответственностью двух берегов Тайваньского пролива. Она отметила, что Пекин обязан прекратить организовывать провокации вокруг острова, которые угрожают демогратической свободе Тайваня и влияют на его статус-кво.

Как отметил генеральный секретарь Совета нацбезопасности острова У Чжаосе, ВС Тайваня готовы принять необходимые меры в случае, если учения КНР повлияют на экономику и общество.

В Министерстве обороны Тайваня отметили, что следят за ситуацией в морском и воздушном пространстве вокруг острова. За полным перемещением китайских ракетных войск следят средства наблюдения и разведки. Кроме того, на фоне учений КНР в режим повышенной бдительности переведены гарнизоны на отделенных островах.

Китай начал военные учения вокруг острова 14 октября. Китайская армия намерена провести тренировку по блокированию и взятию под контроль ключевых портов и районов. Как ранее сообщало агентство Reuters, Пекин может практиковать блокаду международных морских путей.

Тайвань — островное государство, расположенное в Восточной Азии. С точки зрения большинства стран и международных организаций, включая КНР, Тайвань считается частью Китая. Однако Тайвань имеет собственное правительство, экономику и систему.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон готов к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерного оружия.