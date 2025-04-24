На Украине арестовали экс-главу Фискальной службы

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины принял решение о взятии под стражу бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Насиров подозревается в получении неправомерной выгоды в размере 722 млн гривен. Суд изменил меру пресечения с более мягкого варианта на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 40 млн гривен.

Насиров добровольно подписал контракт с ВСУ и был мобилизован 7 апреля 2025 года. Однако позднее решение о его мобилизации отменили и в отношении этого приказа начали служебное расследование.

Отметим, что случаи нарушения закона и коррупции на Украине, особенно в сфере государственной службы и обороны, становятся все более распространенной темой. Согласно последним опросам, более половины жителей страны признают коррупцию одной из главных угроз для развития Украины.

Ранее сообщалось, что суд в Киеве арестовал участки на крупнейшем украинском литиевом месторождении.