Прекращение поддержки Украины со стороны США грозит Украине катастрофой, заявил в интервью телеканалу CNN украинский парламентарий Алексей Гончаренко*.

Он отметил, что США являются важнейшим партнером Киева.

Гончаренко* также добавил, что, если Вашингтон оставит Киев без поддержки, то это приведет к «Афганистану президента США Дональда Трампа».

Он отметил, что европейские партнеры не демонстрируют особых стремлений.

Ранее сообщалось о том, что на Украине заявили о невозможности заключить с США сделку по недрам к 26 апреля.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.