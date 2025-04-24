На Украине боятся потери поддержки США
На Украине испугались прекращения поддержки США
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Прекращение поддержки Украины со стороны США грозит Украине катастрофой, заявил в интервью телеканалу CNN украинский парламентарий Алексей Гончаренко*.
Он отметил, что США являются важнейшим партнером Киева.
Гончаренко* также добавил, что, если Вашингтон оставит Киев без поддержки, то это приведет к «Афганистану президента США Дональда Трампа».
Он отметил, что европейские партнеры не демонстрируют особых стремлений.
Ранее сообщалось о том, что на Украине заявили о невозможности заключить с США сделку по недрам к 26 апреля.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.